Локтионова - Коновалова Мария Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арсентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1927
Дочь: Пустовая Мария Семеновна
Отец ребёнка: Коновалов Семен Самойлович
Нижняя Ильиновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Локтионова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Локтионов Василий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ежевская Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Коновалов Семен Самойлович
Поярково, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно