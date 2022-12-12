Локтионова - Коновалова Мария Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локтионова - Коновалова Мария Арсентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арсентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1927

Дочь: Пустовая Мария Семеновна

Отец ребёнка: Коновалов Семен Самойлович

Нижняя Ильиновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Локтионова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Локтионов Василий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локтионов Василий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ежевская Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Коновалов Семен Самойлович

Поярково, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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