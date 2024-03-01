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Кузнецова Мавра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Дочь: Кузнецова Домна Севастьяновна

Отец ребёнка: Кузнецов Севастьян Терентьевич

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Дочь: Кузнецова Ксения Севастьяновна

Отец ребёнка: Кузнецов Севастьян Терентьевич

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.

Сын: Кузнецов Аврам Севастьянович

Отец ребёнка: Кузнецов Севастьян Терентьевич

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Сын: Кузнецов Петр Севастьянович

Отец ребёнка: Кузнецов Севастьян Терентьевич

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Сын: Кузнецов Алексей Севастьянович

Отец ребёнка: Кузнецов Севастьян Терентьевич

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Кузнецов Петр Севастьянович

Отец ребёнка: Кузнецов Севастьян Терентьевич

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Дочь: Кузнецова Матрена Севастьяновна

Отец ребёнка: Кузнецов Севастьян Терентьевич

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Севастьян Терентьевич

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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