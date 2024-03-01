Кузнецова Мавра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Дочь: Кузнецова Домна Севастьяновна
Отец ребёнка: Кузнецов Севастьян Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Дочь: Кузнецова Ксения Севастьяновна
Отец ребёнка: Кузнецов Севастьян Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.
Сын: Кузнецов Аврам Севастьянович
Отец ребёнка: Кузнецов Севастьян Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Сын: Кузнецов Петр Севастьянович
Отец ребёнка: Кузнецов Севастьян Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Сын: Кузнецов Алексей Севастьянович
Отец ребёнка: Кузнецов Севастьян Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Сын: Кузнецов Петр Севастьянович
Отец ребёнка: Кузнецов Севастьян Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Дочь: Кузнецова Матрена Севастьяновна
Отец ребёнка: Кузнецов Севастьян Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно