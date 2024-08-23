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Сорокина Александра Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

02.10.1891

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: Филипп Емельянович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.06.1848

Муж: Прокопий Иванович

Федоровка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1853

Дочь: Евфимия Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Иванович

Федоровка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Место жительства
До 17.02.1860
Зеленовка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С 17.02.1860
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.02.1861

Муж: Сорокин Трофим Яковлевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1861

Сын: Сорокин-Яшин Николай Трофимович

Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 06.02.1864

Сын: Сорокин Василий Трофимович

Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1866

Дочь: (Сорокина) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1869

Дочь: (Сорокина) Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.04.1871

Сын: Сорокин-Яшин Иосиф Трофимович

Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1874

Дочь: Мочалихина (Сорокина) Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1877

Сын: Сорокин Василий Трофимович

Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.10.1891
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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