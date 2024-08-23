Сорокина Александра Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смерти02.10.1891
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832
Отец: Филипп Емельянович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.06.1848
Муж: Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1853
Дочь: Евфимия Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Иванович
Место жительства
До 17.02.1860
Зеленовка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С 17.02.1860
Бракосочетание
17.02.1861
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1861
Сын: Сорокин-Яшин Николай Трофимович
Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 06.02.1864
Сын: Сорокин Василий Трофимович
Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
08.09.1866
Дочь: (Сорокина) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
23.02.1869
Дочь: (Сорокина) Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
13.04.1871
Сын: Сорокин-Яшин Иосиф Трофимович
Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
10.05.1874
Дочь: Мочалихина (Сорокина) Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
16.03.1877
Сын: Сорокин Василий Трофимович
Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич
Смерть
02.10.1891