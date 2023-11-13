Прокопий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиДо ?.02.1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.06.1848
Федоровка, Федоровская волость, Ставропольский район, Самарская область, Россия
Поручители по жениху: крестьяне Зеленовки г-на Милькевича Захар Алексеевич, Андрей Алексеевич, Илья Тимофеевич По невесте: крестьяне Зеленовки г-на Смирницкого Алексей ***ович и Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
13.07.1853
Дочь: Евфимия Прокопьевна
Мать ребёнка: Сорокина Александра Филипповна
Федоровка, Федоровская волость, Ставропольский район, Самарская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
Зеленовка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До ?.02.1861