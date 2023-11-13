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Прокопий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

До ?.02.1861

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1832 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.06.1848

Жена: Сорокина Александра Филипповна

Федоровка, Федоровская волость, Ставропольский район, Самарская область, Россия
Поручители по жениху: крестьяне Зеленовки г-на Милькевича Захар Алексеевич, Андрей Алексеевич, Илья Тимофеевич По невесте: крестьяне Зеленовки г-на Смирницкого Алексей ***ович и Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
13.07.1853

Дочь: Евфимия Прокопьевна

Мать ребёнка: Сорокина Александра Филипповна

Федоровка, Федоровская волость, Ставропольский район, Самарская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
Зеленовка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До ?.02.1861
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