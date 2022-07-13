Прасковья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роман Степанов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Суханкина Марфа Романова
Отец ребёнка: Роман Степанов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анисия Романовна
Отец ребёнка: Роман Степанов
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иван Романов
Отец ребёнка: Роман Степанов
Смерть
Неизвестно