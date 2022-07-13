Прасковья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роман Степанов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Суханкина Марфа Романова

Отец ребёнка: Роман Степанов

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анисия Романовна

Отец ребёнка: Роман Степанов

Рождение ребёнка
1793

Сын: Иван Романов

Отец ребёнка: Роман Степанов

Смерть
Неизвестно

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