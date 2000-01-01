Иван Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Романов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Отец

1729 г.р.

Мать

1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Роман Степанов

Мать: Прасковья Дмитриева

Смерть
1799
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