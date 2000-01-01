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Иван Романов
Иван Романов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1793
Дата смерти
1799
Пол
Мужской
Отец
Роман Степанов
1729 г.р.
Мать
Прасковья Дмитриева
1758 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец:
Роман Степанов
Мать:
Прасковья Дмитриева
Смерть
1799
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