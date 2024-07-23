Бердюгина (Кайгородова) Ульяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердюгина (Кайгородова) Ульяна Александровна

Место рождения

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808 ст.

Отец: Кайгородов Александр Степанович

Мать: не указана

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердюгин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
19.10.1829 ст.

Дочь: Бердюгина Парасковья Федоровна

Отец ребёнка: Бердюгин Федор Васильевич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Смерть
Неизвестно

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