Бердюгина (Кайгородова) Ульяна Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808 ст.
Отец: Кайгородов Александр Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1829 ст.
Дочь: Бердюгина Парасковья Федоровна
Отец ребёнка: Бердюгин Федор Васильевич
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Смерть
Неизвестно