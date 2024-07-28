Хмелёва (Силантьева) Евгения Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.01.1906
Дата смерти15.11.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1906
Отец: Силантьев Василий
Мать: Силантьева Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Силантьев Алексей
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Силантьева Аврора Алексеевна
Отец ребёнка: Силантьев Алексей
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
С 1930
Заведующая детского сада
Рождение ребёнка
15.11.1938
Дочь: Коровина (Хмелёва) Галина Павловна
Отец ребёнка: Хмелёв Павел Кузьмич
Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Хмелёв Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Хмелёва Лидия Павловна
Отец ребёнка: Хмелёв Павел Кузьмич
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1947
Сын: Хмелёв Иван Павлович
Отец ребёнка: Хмелёв Павел Кузьмич
Канск, город Канск, Красноярский край
Смерть
15.11.1974