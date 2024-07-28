Хмелёва (Силантьева) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелёва (Силантьева) Евгения Васильевна

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Место рождения

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область

Дата рождения

06.01.1906

Дата смерти

15.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1906

Отец: Силантьев Василий

Мать: Силантьева Марина

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силантьев Алексей

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Силантьева Аврора Алексеевна

Отец ребёнка: Силантьев Алексей

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
С 1930
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Заведующая детского сада
Рождение ребёнка
15.11.1938

Дочь: Коровина (Хмелёва) Галина Павловна

Отец ребёнка: Хмелёв Павел Кузьмич

Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Хмелёв Николай Павлович

Отец ребёнка: Хмелёв Павел Кузьмич

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Хмелёва Лидия Павловна

Отец ребёнка: Хмелёв Павел Кузьмич

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Хмелёв Иван Павлович

Отец ребёнка: Хмелёв Павел Кузьмич

Канск, город Канск, Красноярский край
Смерть
15.11.1974

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