Силантьев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силантьев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Силантьева Аврора Алексеевна

Мать ребёнка: Силантьева Евгения Васильевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Силантьева Лидия Алексеена

Мать ребёнка: Силантьева Евгения Васильевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Силантьев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Силантьева Евгения Васильевна

Канск, город Канск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силантьева Евгения Васильевна

Смерть
Неизвестно
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