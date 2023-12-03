Силантьев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Силантьева Аврора Алексеевна
Мать ребёнка: Силантьева Евгения Васильевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Силантьева Лидия Алексеена
Мать ребёнка: Силантьева Евгения Васильевна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1947
Сын: Силантьев Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Силантьева Евгения Васильевна
Канск, город Канск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно