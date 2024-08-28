Щептева (Татаринова) Матрена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щептева (Татаринова) Матрена Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1909

Дата смерти

?.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1909

Отец: Татаринов Ефим Феофилактов

Мать: Татаринова Татьяна Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щептев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Щептев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щептев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Щептев Александр Васильевич

Бракосочетание
11.04.1934

Муж: Щептев Александр Васильевич

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.04.1935

Дочь: Рыжкова Щептева Анна Александровна

Отец ребёнка: Щептев Александр Васильевич

Смерть
?.03.1966

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