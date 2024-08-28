Щептева (Татаринова) Матрена Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1909
Дата смерти?.03.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щептев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Щептев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щептев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Щептев Александр Васильевич
Бракосочетание
11.04.1934
Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.04.1935
Дочь: Рыжкова Щептева Анна Александровна
Отец ребёнка: Щептев Александр Васильевич
Смерть
?.03.1966