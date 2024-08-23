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Щептев Александр Васильевич

Место рождения

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

15.08.1915

Дата смерти

23.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1915

Отец: Щептев Василий Флорович

Мать: Щептева Мария Зиновьевна

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щептев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Щептева (Татаринова) Матрена Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щептев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Щептева (Татаринова) Матрена Ефимовна

Бракосочетание
11.04.1934

Жена: Щептева (Татаринова) Матрена Ефимовна

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.04.1935

Дочь: Рыжкова Щептева Анна Александровна

Мать ребёнка: Щептева (Татаринова) Матрена Ефимовна

Смерть
23.09.1983

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