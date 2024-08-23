Щептев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1915
Дата смерти23.09.1983
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1915
Отец: Щептев Василий Флорович
Мать: Щептева Мария Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щептев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Щептева (Татаринова) Матрена Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щептев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Щептева (Татаринова) Матрена Ефимовна
Бракосочетание
11.04.1934
Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.04.1935
Дочь: Рыжкова Щептева Анна Александровна
Мать ребёнка: Щептева (Татаринова) Матрена Ефимовна
Смерть
23.09.1983