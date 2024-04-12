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Шувалов Леонтий Григорьевич

Место рождения

Мамыково, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.06.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1883 ст.

Отец: Шувалов Григорий Николаевич

Мать: Шувалова Наталья Михайлова

Мамыково, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.11.1902 ст.

Жена: Шувалова Наталья Александровна

Мамыково, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.09.1903

Дочь: Шувалова Александра Леонтьевна

Мать ребёнка: Шувалова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
27.09.1903

Дочь: Шувалова Елизавета Леонтьевна

Мать ребёнка: Шувалова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
30.01.1908 ст.

Сын: Шувалов Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Шувалова Наталья Александровна

Мамыково, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Мамыково, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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