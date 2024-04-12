Шувалов Леонтий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения13.06.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1883 ст.
Бракосочетание
13.11.1902 ст.
Рождение ребёнка
27.09.1903
Дочь: Шувалова Александра Леонтьевна
Мать ребёнка: Шувалова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
27.09.1903
Дочь: Шувалова Елизавета Леонтьевна
Мать ребёнка: Шувалова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
30.01.1908 ст.
Сын: Шувалов Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Шувалова Наталья Александровна
Смерть
Неизвестно