Шувалова Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения26.08.1882 ст.
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1882 ст.
Отец: Александр Игнатьевич
Мать: Вера Егорова
Бракосочетание
13.11.1902 ст.
Рождение ребёнка
27.09.1903
Дочь: Шувалова Александра Леонтьевна
Отец ребёнка: Шувалов Леонтий Григорьевич
Рождение ребёнка
27.09.1903
Дочь: Шувалова Елизавета Леонтьевна
Отец ребёнка: Шувалов Леонтий Григорьевич
Рождение ребёнка
30.01.1908 ст.
Сын: Шувалов Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Шувалов Леонтий Григорьевич