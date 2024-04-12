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Шувалова Наталья Александровна

Место рождения

Мамыково, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.08.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1882 ст.

Отец: Александр Игнатьевич

Мать: Вера Егорова

Мамыково, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.11.1902 ст.

Муж: Шувалов Леонтий Григорьевич

Мамыково, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.09.1903

Дочь: Шувалова Александра Леонтьевна

Отец ребёнка: Шувалов Леонтий Григорьевич

Рождение ребёнка
27.09.1903

Дочь: Шувалова Елизавета Леонтьевна

Отец ребёнка: Шувалов Леонтий Григорьевич

Рождение ребёнка
30.01.1908 ст.

Сын: Шувалов Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Шувалов Леонтий Григорьевич

Мамыково, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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