Касимов Федот Ермолаев / Фёдор Ермолаев
мужской, родился 1806, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 01.07.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЕрмолай Кондратьев1762 г.р.
МатьМария Николаева1759 г.р.
Супруги
Агафья Григорьева1810 г.р.
Касимова Дарья Алексеева1828 г.р.Показать еще 1
Дети
Иван Фёдоров1828 г.р.
Пётр Фёдоров1834 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Ермолай Кондратьев
Мать: Мария Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касимова Дарья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
1834
Сын: Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Касимова) Агафья Фёдорова
Мать ребёнка: Агафья Григорьева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ермошкина (Касимова) Агафья Фёдорова
Мать ребёнка: Касимова Дарья Алексеева
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
27.03.1872
Мать ребёнка: Касимова Дарья Алексеева
Смерть
01.07.1874
Похороны
03.07.1874