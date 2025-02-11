Касимов Федот Ермолаев / Фёдор Ермолаев 1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Касимов Федот Ермолаев / Фёдор Ермолаев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1806, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 01.07.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Ермолай Кондратьев1762 г.р.
Мать
Мария Николаева1759 г.р.
Супруги
Агафья Григорьева1810 г.р.
Касимова Дарья Алексеева1828 г.р.
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Дети
Иван Фёдоров1828 г.р.
Пётр Фёдоров1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Ермолай Кондратьев

Мать: Мария Николаева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касимова Дарья Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида

Рождение ребёнка
1828

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Степанида

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Степанида

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Касимова) Агафья Фёдорова

Мать ребёнка: Агафья Григорьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

123

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ермошкина (Касимова) Агафья Фёдорова

Мать ребёнка: Касимова Дарья Алексеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

103

Рождение ребёнка
27.03.1872

Сын: Касимов Иосиф Фёдоров

Мать ребёнка: Касимова Дарья Алексеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
01.07.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Похороны
03.07.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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