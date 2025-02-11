Степанида 1800 — найти родственников по фамилии на Familio

Степанида

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1800

умерла Неизвестно

Супруги
Касимов Федот Ермолаев / Фёдор Ермолаев1806 г.р.
Дети
Иван Фёдоров1828 г.р.
Пётр Фёдоров1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касимов Федот Ермолаев / Фёдор Ермолаев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Касимов Федот Ермолаев / Фёдор Ермолаев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Касимов Федот Ермолаев / Фёдор Ермолаев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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