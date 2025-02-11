Степанида
женский, родилась 1800
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
Иван Фёдоров1828 г.р.
Пётр Фёдоров1834 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Касимов Федот Ермолаев / Фёдор Ермолаев
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834
Сын: Пётр Фёдоров
Отец ребёнка: Касимов Федот Ермолаев / Фёдор Ермолаев
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно