Агафья Григорьева 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Агафья Григорьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1810

умерла Неизвестно

Супруги
Касимов Федот Ермолаев / Фёдор Ермолаев1806 г.р.
Дети
(Касимова) Агафья Фёдорова1839 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касимов Федот Ермолаев / Фёдор Ермолаев

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Касимова) Агафья Фёдорова

Отец ребёнка: Касимов Федот Ермолаев / Фёдор Ермолаев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

123

Смерть
Неизвестно

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