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Зелепухин Антон Филлимонович

Место рождения

село Несмеяновка,Летниковская волость, Бузулукский уезд, Самарской губернии

Дата рождения

Вычислено 1842

Дата смерти

24.11.1908

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842

Отец: Зелепукин Филлимон Петров

Мать: Зелепукина Пелагея Савостьянова

село Несмеяновка,Летниковская волость, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Рождение ребёнка
01.05.1878

Сын: Зелепухин Николай Антонович

Мать ребёнка: Зелепухина Евдокия Николаевна

село Несмеяновка,Летниковская волость, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Смерть
24.11.1908
Казахстан, Г.Кустанай
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