Зелепухин Антон Филлимонович
Место рождениясело Несмеяновка,Летниковская волость, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Дата рожденияВычислено 1842
Дата смерти24.11.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1842
село Несмеяновка,Летниковская волость, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Рождение ребёнка
01.05.1878
Сын: Зелепухин Николай Антонович
Мать ребёнка: Зелепухина Евдокия Николаевна
село Несмеяновка,Летниковская волость, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Смерть
24.11.1908
Казахстан, Г.Кустанай