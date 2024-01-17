Зелепукин Филлимон Петров
Место рождениясело Несмеяновка,Летниковская волость, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Дата рождения1810
Дата смерти1866
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1810
Отец: Зелепукин Петр Антонов
село Несмеяновка,Летниковская волость, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Сын: Зелепухин Антон Филлимонович
Мать ребёнка: Зелепукина Пелагея Савостьянова
село Несмеяновка,Летниковская волость, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Смерть
1866