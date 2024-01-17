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Зелепукин Филлимон Петров

Место рождения

село Несмеяновка,Летниковская волость, Бузулукский уезд, Самарской губернии

Дата рождения

1810

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1780 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Зелепукин Петр Антонов

Мать: не указана

село Несмеяновка,Летниковская волость, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Зелепухин Антон Филлимонович

Мать ребёнка: Зелепукина Пелагея Савостьянова

село Несмеяновка,Летниковская волость, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Смерть
1866
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