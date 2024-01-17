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Зелепухин Николай Антонович

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Место рождения

село Несмеяновка,Летниковская волость, Бузулукский уезд, Самарской губернии

Дата рождения

01.05.1878

Дата смерти

08.02.1958

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1878

Отец: Зелепухин Антон Филлимонович

Мать: Зелепухина Евдокия Николаевна

село Несмеяновка,Летниковская волость, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Рождение ребёнка
1920

Сын: Залепухин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Зелепухина Анастасия Михайловна

Смерть
08.02.1958
Казахстан, Г.Кустанай
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