Зелепухин Николай Антонович
Место рождениясело Несмеяновка,Летниковская волость, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Дата рождения01.05.1878
Дата смерти08.02.1958
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1878
село Несмеяновка,Летниковская волость, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Рождение ребёнка
1920
Сын: Залепухин Иван Николаевич
Мать ребёнка: Зелепухина Анастасия Михайловна
Смерть
08.02.1958
Казахстан, Г.Кустанай