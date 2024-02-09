Беликов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения17.04.1891 ст.
Дата смерти15.11.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1891 ст.
Отец: Беликов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1914
Дочь: Крахмалева (Беликова) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Беликова (Гришина) Пелагея Назаровна
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Смерть
15.11.1976