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Беликов Алексей Иванович

Место рождения

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

17.04.1891 ст.

Дата смерти

15.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1891 ст.

Отец: Беликов Иван

Мать: не указана

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беликова (Гришина) Пелагея Назаровна

Рождение ребёнка
03.09.1914

Дочь: Крахмалева (Беликова) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Беликова (Гришина) Пелагея Назаровна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Смерть
15.11.1976
Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область

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