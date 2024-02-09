Беликова (Гришина) Пелагея Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.09.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гришин Назар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1914
Дочь: Крахмалева (Беликова) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Беликов Алексей Иванович
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Смерть
01.09.1965
Левчуновка, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область