Беликова (Гришина) Пелагея Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беликова (Гришина) Пелагея Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.09.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гришин Назар

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беликов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1914

Дочь: Крахмалева (Беликова) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Беликов Алексей Иванович

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Смерть
01.09.1965
Левчуновка, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область

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