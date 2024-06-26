Митрофанова (Артамонова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Артамонов Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
20.07.1909
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.08.1910
Сын: Митрофанов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Митрофанов Петр Евфимиев
Рождение ребёнка
09.05.1913
Дочь: Митрофанова Елена Петровна
Отец ребёнка: Митрофанов Петр Евфимиев
Смерть
Неизвестно