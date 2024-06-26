Митрофанова (Артамонова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Артамонова) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Артамонов Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
20.07.1909

Муж: Митрофанов Петр Евфимиев

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.08.1910

Сын: Митрофанов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Митрофанов Петр Евфимиев

Рождение ребёнка
09.05.1913

Дочь: Митрофанова Елена Петровна

Отец ребёнка: Митрофанов Петр Евфимиев

Смерть
Неизвестно

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