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Митрофанов Алексий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1910

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1910

Отец: Митрофанов Петр Евфимиев

Мать: Митрофанова Мария Петровна

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