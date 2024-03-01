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Митрофанов Алексий Петров
Митрофанов Алексий Петров
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.08.1910
Пол
Мужской
Отец
Митрофанов Петр Евфимиев
1874 г.р.
Мать
Митрофанова (Артамонова) Мария Петровна
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1910
Отец:
Митрофанов Петр Евфимиев
Мать:
Митрофанова Мария Петровна
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