Простатина (Криводуб) Харитина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПростатина (Криводуб) Харитина Степановна

Простатина (Криводуб) Харитина Степановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

02.10.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1884 ст.

Отец: Криводуб Степан Никифорович

Мать: Криводуб Евдокия Иудична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-J?i=339&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
03.10.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
11.02.1907 ст.

Муж: Простатин Семен Максимович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2JQ?i=840&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close