Простатина (Криводуб) Харитина Степановна
Место рождения
Дата рождения02.10.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1884 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-J?i=339&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
03.10.1884 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
11.02.1907 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2JQ?i=840&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно