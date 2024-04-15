Криводуб (Рудоменко) Евдокия Иудична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криводуб (Рудоменко) Евдокия Иудична

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

20.02.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1864 ст.

Отец: Рудоменко Иуда Филиппович

Мать: скрыто настройками приватности

Кровное, Сумська область
Скрыто настройками приватности
Крещение
20.02.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
14.10.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Артемий Петрович Рудоменко
Восприемник
13.07.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Марина Моисеевна Рудоменко
Восприемник
01.11.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Дамиан Александрович Щербаков
Бракосочетание
30.01.1884 ст.

Муж: Криводуб Степан Никифорович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
02.10.1884 ст.

Дочь: Простатина Харитина Степановна

Отец ребёнка: Криводуб Степан Никифорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-J?i=339&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
01.07.1889 ст.

Сын: Криводуб Кузьма Степанович

Отец ребёнка: Криводуб Степан Никифорович

Рогозное, Сумська область
Рождение ребёнка
21.02.1892 ст.

Дочь: Фотиния Степановна

Отец ребёнка: Криводуб Степан Никифорович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
05.10.1901 ст.

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Криводуб Степан Никифорович

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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