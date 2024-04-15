Криводуб (Рудоменко) Евдокия Иудична
Место рождения
Дата рождения20.02.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1864 ст.
Отец: Рудоменко Иуда Филиппович
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Крещение
20.02.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
14.10.1882 ст.
Артемий Петрович Рудоменко
Восприемник
13.07.1883 ст.
Марина Моисеевна Рудоменко
Восприемник
01.11.1883 ст.
Дамиан Александрович Щербаков
Бракосочетание
30.01.1884 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
02.10.1884 ст.
Дочь: Простатина Харитина Степановна
Отец ребёнка: Криводуб Степан Никифорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-J?i=339&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
01.07.1889 ст.
Сын: Криводуб Кузьма Степанович
Отец ребёнка: Криводуб Степан Никифорович
Рогозное, Сумська область
Рождение ребёнка
21.02.1892 ст.
Дочь: Фотиния Степановна
Отец ребёнка: Криводуб Степан Никифорович
Рождение ребёнка
05.10.1901 ст.
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Криводуб Степан Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно