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Криводуб Степан Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1884 ст.

Жена: Криводуб Евдокия Иудична

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
02.10.1884 ст.

Дочь: Простатина Харитина Степановна

Мать ребёнка: Криводуб Евдокия Иудична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-J?i=339&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
28.10.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Нестор Григорьевич Рудоменко
Рождение ребёнка
01.07.1889 ст.

Сын: Криводуб Кузьма Степанович

Мать ребёнка: Криводуб Евдокия Иудична

Рогозное, Сумська область
Рождение ребёнка
21.02.1892 ст.

Дочь: Фотиния Степановна

Мать ребёнка: Криводуб Евдокия Иудична

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
05.10.1901 ст.

Дочь: Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Криводуб Евдокия Иудична

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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