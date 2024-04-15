Криводуб Степан Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1884 ст.
Жена: Криводуб Евдокия Иудична
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
02.10.1884 ст.
Дочь: Простатина Харитина Степановна
Мать ребёнка: Криводуб Евдокия Иудична
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-J?i=339&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
28.10.1884 ст.
Нестор Григорьевич Рудоменко
Рождение ребёнка
01.07.1889 ст.
Сын: Криводуб Кузьма Степанович
Мать ребёнка: Криводуб Евдокия Иудична
Рогозное, Сумська область
Рождение ребёнка
21.02.1892 ст.
Дочь: Фотиния Степановна
Мать ребёнка: Криводуб Евдокия Иудична
Рождение ребёнка
05.10.1901 ст.
Дочь: Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Криводуб Евдокия Иудична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно