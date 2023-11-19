Кулыгина Евфимия Калиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.07.1796 ст.
Александрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.05.1798
Отец ребёнка: Кулыгин Анисим Яковлевич
Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Смерть
Неизвестно