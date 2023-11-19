Кулыгина Евфимия Калиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулыгина Евфимия Калиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.07.1796 ст.

Муж: Кулыгин Анисим Яковлевич

Александрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.05.1798

Сын: Кулыгин Иван Анисимович

Отец ребёнка: Кулыгин Анисим Яковлевич

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Смерть
Неизвестно

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