Кулыгин Иван Анисимович
Место рождения
Дата рождения10.05.1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1798
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Кулыгина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Кулыгина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Кулыгина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кулыгин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1831
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Кулыгина Дарья Афанасьевна
Смерть
Неизвестно