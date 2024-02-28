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Кулыгин Иван Анисимович

Место рождения

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд

Дата рождения

10.05.1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1798

Отец: Кулыгин Анисим Яковлевич

Мать: Кулыгина Евфимия Калиновна

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Кулыгина Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Кулыгина Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кулыгин Егор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Кулыгина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кулыгин Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кулыгин Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кулыгин Степан Иванович

Мать ребёнка: Кулыгина Дарья Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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