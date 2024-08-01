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Делоне Наталья Николаевна

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Место рождения

Варшава

Дата рождения

30.08.1905

Дата смерти

11.09.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1905

Отец: Делоне Николай Борисович

Мать: Делоне (Георгиевская) Надежда Александровна

Рождение ребёнка
28.08.1936

Сын: Гончаренко Роберт Борисович

Отец ребёнка: Гончаренко Борис Михайлович

Рождение ребёнка
?.05.1941

Дочь: Делоне Елена Борисовна

Отец ребёнка: Гончаренко Борис Михайлович

Бракосочетание
С Неизвестно по 1944

Муж: Гончаренко Борис Михайлович

Смерть
11.09.1993
Москва, город федерального значения Москва

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