Делоне Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.08.1905
Дата смерти11.09.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1905
Рождение ребёнка
28.08.1936
Сын: Гончаренко Роберт Борисович
Отец ребёнка: Гончаренко Борис Михайлович
Рождение ребёнка
?.05.1941
Дочь: Делоне Елена Борисовна
Отец ребёнка: Гончаренко Борис Михайлович
Бракосочетание
С Неизвестно по 1944
Смерть
11.09.1993
Москва, город федерального значения Москва