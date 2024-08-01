Гончаренко Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко Борис Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1907

Дата смерти

?.03.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1936

Сын: Гончаренко Роберт Борисович

Мать ребёнка: Делоне Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
?.05.1941

Дочь: Делоне Елена Борисовна

Мать ребёнка: Делоне Наталья Николаевна

Бракосочетание
С Неизвестно по 1944

Жена: Делоне Наталья Николаевна

Смерть
?.03.1991

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