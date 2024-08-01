Гончаренко Борис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1907
Дата смерти?.03.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1936
Сын: Гончаренко Роберт Борисович
Мать ребёнка: Делоне Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
?.05.1941
Дочь: Делоне Елена Борисовна
Мать ребёнка: Делоне Наталья Николаевна
Бракосочетание
С Неизвестно по 1944
Смерть
?.03.1991