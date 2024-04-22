Тардыбаева Матрёна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тардыбаев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Тардыбаев Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Тардыбаева Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Тардыбаев Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Тардыбаев Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Тардыбаев Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Тардыбаева Федосья Сергеевна
Отец ребёнка: Тардыбаев Сергей Фёдорович
Смерть
Неизвестно