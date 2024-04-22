Тардыбаева Матрёна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тардыбаева Матрёна Сергеевна

Место рождения

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1825

Сын: Тардыбаев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Тардыбаев Сергей Фёдорович

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Тардыбаева Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Тардыбаев Сергей Фёдорович

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1839

Сын: Тардыбаев Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Тардыбаев Сергей Фёдорович

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Тардыбаева Федосья Сергеевна

Отец ребёнка: Тардыбаев Сергей Фёдорович

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
Неизвестно
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