Тардыбаев Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тардыбаев Николай Сергеевич

Место рождения

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Тардыбаев Сергей Фёдорович

Мать: Тардыбаева Матрёна Сергеевна

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1853

Сын: Тардыбаева Парасковья Николаевна

Мать ребёнка: Тардыбаева Ирина

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Голощапова Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: Тардыбаева Ирина

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тардыбаев Тихон Николаевич

Мать ребёнка: Тардыбаева Ирина

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
Неизвестно
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