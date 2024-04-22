Тардыбаев Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1853
Сын: Тардыбаева Парасковья Николаевна
Мать ребёнка: Тардыбаева Ирина
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Голощапова Агриппина Николаевна
Мать ребёнка: Тардыбаева Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тардыбаев Тихон Николаевич
Мать ребёнка: Тардыбаева Ирина
Смерть
Неизвестно