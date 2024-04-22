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Тардыбаев Сергей Фёдорович

Место рождения

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Тардыбаев Фёдор

Мать: не указана

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1825

Сын: Тардыбаев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Тардыбаева Матрёна Сергеевна

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Тардыбаева Марфа Сергеевна

Мать ребёнка: Тардыбаева Матрёна Сергеевна

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1839

Сын: Тардыбаев Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Тардыбаева Матрёна Сергеевна

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Тардыбаева Федосья Сергеевна

Мать ребёнка: Тардыбаева Матрёна Сергеевна

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
Неизвестно
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