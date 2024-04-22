Тардыбаев Сергей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Тардыбаев Фёдор
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тардыбаев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Тардыбаева Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Тардыбаева Марфа Сергеевна
Мать ребёнка: Тардыбаева Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Тардыбаев Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Тардыбаева Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Тардыбаева Федосья Сергеевна
Мать ребёнка: Тардыбаева Матрёна Сергеевна
Смерть
Неизвестно