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Балин Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балин Василий Дмитриевич

Мать: Балина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балин ?

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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