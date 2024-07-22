Балина (Черкасова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черкасов Василий Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Балин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Балин Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Балин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Балин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Балин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седельникова Глафира Васильевна
Отец ребёнка: Балин Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно