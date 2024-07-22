Балина (Черкасова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалина (Черкасова) Александра Васильевна

Балина (Черкасова) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черкасов Василий Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Балин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Балин Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Балин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Балин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Балин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седельникова Глафира Васильевна

Отец ребёнка: Балин Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.