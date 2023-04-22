Чернова Мария Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Мария Кузминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернов Кузьма Васильевич

Мать: Чернова Софья Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вощев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Вощев Михаил Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вощев Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вощева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Вощев Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Вощев Михаил Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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