Чернова Мария Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернов Кузьма Васильевич
Мать: Чернова Софья Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вощев Михаил Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вощев Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вощева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Вощев Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Вощев Михаил Кузьмич
Смерть
Неизвестно