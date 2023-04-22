Вощев Михаил Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вощев Кузьма
Мать: Вощева Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чернова Мария Кузминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернова Мария Кузминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вощева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Чернова Мария Кузминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Чернова Мария Кузминична
Смерть
Неизвестно