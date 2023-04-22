Вощев Михаил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вощев Михаил Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вощев Кузьма

Мать: Вощева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вощев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Чернова Мария Кузминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Мария Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вощева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Чернова Мария Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Чернова Мария Кузминична

Смерть
Неизвестно
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