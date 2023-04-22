Полякова Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вощев Михаил Кузьмич
Мать: Чернова Мария Кузминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кочурин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кочурин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Марина Николаевна
Отец ребёнка: Поляков Николай Леонидович