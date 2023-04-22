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Полякова Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вощев Михаил Кузьмич

Мать: Чернова Мария Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочурин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Кочурин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочурин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Кочурин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Марина Николаевна

Отец ребёнка: Поляков Николай Леонидович