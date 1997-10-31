Ерасов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1925
Дата смерти31.10.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1925
Отец: Ерасов Иван Андреевич
Мать: Ерасова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерасова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерасов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Ерасова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерасова Елена
Смерть
31.10.1997
Похороны
Неизвестно