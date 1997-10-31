Ерасов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерасов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1925

Дата смерти

31.10.1997

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1925

Отец: Ерасов Иван Андреевич

Мать: Ерасова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерасова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерасов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Ерасова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерасова Елена

Смерть
31.10.1997
Похороны
Неизвестно

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