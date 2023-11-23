Ерасова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1922
Отец ребёнка: Ерасов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
21.04.1925
Отец ребёнка: Ерасов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерасов Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно