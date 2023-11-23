Ерасова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерасова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

1922 г.р.
1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерасов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
06.11.1922

Сын: Ерасов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Ерасов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
21.04.1925

Сын: Ерасов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Ерасов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерасов Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно

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