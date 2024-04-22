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Арсенов Петр Иосифович

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

19.08.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1889

Отец: Арсенов Иосиф Григорьевич

Мать: Арсенова Наталья Ивановна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
16.10.1913

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Арсенова Анисия Ивановна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
27.10.1914

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Арсенова Анисия Ивановна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
25.09.1917

Дочь: Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: Арсенова Анисия Ивановна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
25.09.1917

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Арсенова Анисия Ивановна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсенова Анисия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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