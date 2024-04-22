Арсенов Петр Иосифович
Место рождения
Дата рождения19.08.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1889
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
16.10.1913
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Арсенова Анисия Ивановна
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Рождение ребёнка
27.10.1914
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Арсенова Анисия Ивановна
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Рождение ребёнка
25.09.1917
Дочь: Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Арсенова Анисия Ивановна
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Рождение ребёнка
25.09.1917
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Арсенова Анисия Ивановна
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арсенова Анисия Ивановна
Смерть
Неизвестно