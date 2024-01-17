Арсенова Анисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1913
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Арсенов Петр Иосифович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
27.10.1914
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Арсенов Петр Иосифович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
25.09.1917
Дочь: Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Арсенов Петр Иосифович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
25.09.1917
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Арсенов Петр Иосифович
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно