Арсенова Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсенова Анисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1913

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Арсенов Петр Иосифович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
27.10.1914

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Арсенов Петр Иосифович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
25.09.1917

Дочь: Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Арсенов Петр Иосифович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
25.09.1917

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Арсенов Петр Иосифович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсенов Петр Иосифович

Смерть
Неизвестно
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