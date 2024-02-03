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Дмитрий Сергеев

Место рождения

Ивановское, Макарьевский район, Костромская область

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1697 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Макарьевский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья Давыдовна

Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Парасковья Давыдовна

Ивановское, Макарьевский район, Костромская область
Князя семена Ивановича Гагарина, 1745
Рождение ребёнка
1741

Сын: Влас Дмитриевич

Мать ребёнка: Парасковья Давыдовна

Ивановское, Макарьевский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Парасковья Давыдовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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