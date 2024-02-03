Дмитрий Сергеев
Место рождения
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья Давыдовна
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Парасковья Давыдовна
Князя семена Ивановича Гагарина, 1745
Рождение ребёнка
1741
Сын: Влас Дмитриевич
Мать ребёнка: Парасковья Давыдовна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Парасковья Давыдовна
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно