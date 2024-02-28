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Парасковья Давыдовна

Место рождения

Михеево, Унженская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1706 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Михеево, Унженская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев

Ивановское, Макарьевский район, Костромская область
Князя семена Ивановича Гагарина, 1745
Рождение ребёнка
1741

Сын: Влас Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев

Ивановское, Макарьевский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Сергеев

Смерть
Неизвестно
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