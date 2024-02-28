Парасковья Давыдовна
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев
Князя семена Ивановича Гагарина, 1745
Рождение ребёнка
1741
Сын: Влас Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев
Рождение ребёнка
1746
Сын: Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Сергеев
Смерть
Неизвестно