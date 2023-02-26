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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение ребёнка
1778
Сын: Яков Петров
Отец ребёнка: Пётр
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ксензова Агафия Петрова
Отец ребёнка: Пётр
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Никита Петров
Отец ребёнка: Пётр
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1782
Сын: Стефан Петров
Отец ребёнка: Пётр
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Параскева (Павлова)
Отец ребёнка: Пётр
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Гликерия Петрова
Отец ребёнка: Пётр
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798
Сын: Максим Петров
Отец ребёнка: Пётр