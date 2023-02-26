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Женский

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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Яков Петров

Отец ребёнка: Пётр

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ксензова Агафия Петрова

Отец ребёнка: Пётр

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Никита Петров

Отец ребёнка: Пётр

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1782

Сын: Стефан Петров

Отец ребёнка: Пётр

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Параскева (Павлова)

Отец ребёнка: Пётр

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Гликерия Петрова

Отец ребёнка: Пётр

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Максим Петров

Отец ребёнка: Пётр

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