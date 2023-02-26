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Максим Петров
Максим Петров
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1798
Дата смерти
24.12.1807
Пол
Мужской
Отец
Пётр
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец:
Пётр
Мать:
?
Смерть
24.12.1807
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
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