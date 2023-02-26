Максим Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

24.12.1807

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Пётр

Мать: ?

Смерть
24.12.1807
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
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