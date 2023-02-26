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Гликерия Петрова

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Пётр

Мать: ?

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.09.1799

Муж: Захарий Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.01.1803

Сын: Василий Захаров

Отец ребёнка: Захарий Данилов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1808

Дочь: Ирина Захарова

Отец ребёнка: Захарий Данилов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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