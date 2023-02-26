Гликерия Петрова
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.09.1799
Муж: Захарий Данилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.01.1803
Сын: Василий Захаров
Отец ребёнка: Захарий Данилов
Рождение ребёнка
19.04.1808
Дочь: Ирина Захарова
Отец ребёнка: Захарий Данилов
Смерть
Неизвестно