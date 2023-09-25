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Устинов Евгений Павлович

Место рождения

Пензенская обл.

Дата рождения

07.11.1924

Дата смерти

04.06.1990

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1924

Отец: Устинов Павел Иванович

Мать: Устинова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинова (Кузнецова) Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
24.05.1952

Дочь: Мурадян (Устинова) Лариса Евгеньевна

Мать ребёнка: Устинова (Кузнецова) Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
19.04.1957

Сын: Устинов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Устинова (Кузнецова) Евгения Михайловна

Смерть
04.06.1990
Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Похороны
Неизвестно
Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

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