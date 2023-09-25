Устинов Евгений Павлович
Место рожденияПензенская обл.
Дата рождения07.11.1924
Дата смерти04.06.1990
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1924
Отец: Устинов Павел Иванович
Мать: Устинова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1952
Дочь: Мурадян (Устинова) Лариса Евгеньевна
Мать ребёнка: Устинова (Кузнецова) Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
19.04.1957
Сын: Устинов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Устинова (Кузнецова) Евгения Михайловна
Смерть
04.06.1990
Похороны
Неизвестно