Устинова (Кузнецова) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова (Кузнецова) Евгения Михайловна

Место рождения

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

29.04.1929

Дата смерти

12.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Евгений Павлович

Рождение ребёнка
24.05.1952

Дочь: Мурадян (Устинова) Лариса Евгеньевна

Отец ребёнка: Устинов Евгений Павлович

Рождение ребёнка
19.04.1957

Сын: Устинов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Устинов Евгений Павлович

Смерть
12.07.2001
Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Похороны
Неизвестно
Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

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