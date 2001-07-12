Устинова (Кузнецова) Евгения Михайловна
Место рождения
Дата рождения29.04.1929
Дата смерти12.07.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1952
Дочь: Мурадян (Устинова) Лариса Евгеньевна
Отец ребёнка: Устинов Евгений Павлович
Рождение ребёнка
19.04.1957
Сын: Устинов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Устинов Евгений Павлович
Смерть
12.07.2001
Похороны
Неизвестно