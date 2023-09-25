Устинова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Устинов Павел Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1922
Дочь: (Устинова) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Устинов Павел Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1924
Отец ребёнка: Устинов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Устинов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Устинов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Устинов Павел Иванович
Смерть
1954
Похороны
Неизвестно