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Устинова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Евгений Павлович

Отец ребёнка: Устинов Павел Иванович

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.02.1922

Дочь: (Устинова) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Устинов Павел Иванович

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.11.1924

Сын: Устинов Евгений Павлович

Отец ребёнка: Устинов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Устинов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Устинов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Устинов Николай Павлович

Отец ребёнка: Устинов Павел Иванович

Смерть
1954
Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Похороны
Неизвестно
Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

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